Rusza przebudowa ul. Hodowlanej w Poznaniu. Zostanie utwardzona i odnowiona

Na czas prowadzenia prac ul. Hodowlana, która dziś w części ma zniszczoną nawierzchnię asfaltową, zostanie zamknięta dla ruchu. Zagwarantowany zostanie dojazd oraz dojście do posesji znajdujących się przy tej ulicy od numeru 2 do 38, a także do ulic Burzowej i Gradowej.

fot. PIM, www.poznan.pl