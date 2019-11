Rusza remont na trasie PST. Będą wymieniać tory, a to oznacza zmiany w kursowaniu tramwajów

Na szczęście dla pasażerów wszystkie prace remontowe będą prowadzone od nocy - z 4 na 5 listopada do nocy z 28 na 29 listopada. To oznacza, że w ciągu dnia tramwaje będą kursować bez żadnych zmian. Będzie za to korekta w komunikacji nocnej.

Linia tramwajowa nr 201 funkcjonować będzie tylko w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę oraz dodatkowo w nocy 10/11 listopada. W pozostałe noce linia będzie zastępowana przez cztery inne linie: tramwajową 204 na odcinku Os. Sobieskiego – Słowiańska (z wyjątkiem nocy 4/5, 18/19 i 25/26 listopada – w te noce trzeba korzystać z linii 234 i 235), linie autobusowe 234 i 235 na odcinku Słowiańska – rondo Kaponiera, a także przez linię tramwajową 202 na odcinku rondo Kaponiera – Most św. Rocha – os. Lecha – rondo Starołęka – rondo Rataje – Most św. Rocha – rondo Kaponiera (również w noce 4/5, 18/19 i 25/26 listopada). Ta ostatnia linia – 202 – spowoduje zawieszenie linii 231.