Rusza remont ul. Warszawskiej w Poznaniu. Będą utrudnienia przez dwa miesiące

Drogowcy wejdą 7 października na zniszczony odcinek jezdni ul. Warszawskiej – wlotowej do miasta - pomiędzy węzłem Antoninek i ulicą Mogileńską. Ten odcinek będzie przez nich wyremontowany i wzmocniony, a prace rozpoczną się po porannym szczycie komunikacyjnym. Potrwają przez najbliższe dwa miesiące z przerwą na czas Wszystkich Świętych, od 26 października do 3 listopada, aby umożliwić dojazd do cmentarza na Miłostowie.

Jak zapewnia Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich, pierwszy zostanie wyremontowany odcinek jezdni północnej od węzła Antoninek do ulicy Mogileńskiej o długości 1,5 km. Prace będą polegać na frezowaniu zniszczonych warstw asfaltobetonu, wzmocnieniu konstrukcji asfaltowej a następnie na ułożeniu nowych warstw wiążącej i ścieralnej. Wyremontowane zostaną również dwie zatoki autobusowe, istniejące perony przystankowe, a także wymienione krawężniki, obrzeża jezdni. Wykonawca wymieni również bariery ochronne w pasie rozdziału.