Ruszają 33. Dni Łazarza 2023 w Poznaniu. Na mieszkańców czeka wiele atrakcji. Sprawdź program!

33. Dni Łazarza w Poznaniu. Program

Program:

13:00-16:00 Przedszkole nr 39 "Leśne Ludki", ul. Limanowskiego 23a

Gry i zabawy ruchowe dla dzieci, organizator MOPR – Filia Grunwald

16:00 Ogród Łazarz (pomiędzy blokami przy ul. Potockiej 39 i 41)

Warsztaty ekologiczne w ramach kampanii "Czysty Łazarz" (mCIL Łazanka)

17:00 Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe, ul. Biedrzyckiego 13

Zwiedzanie meczetu i ośrodka. Obowiązują zapisy: [email protected]

17:00 Filia nr 4 Biblioteki Raczyńskich, ul. Lodowa 4

Spotkanie wokół Pamiętników Generałowej Jadwigi Zamoyskiej, połączone z prezentacją najciekawszych zbiorów

17:30 Klub Osiedlowy "Krąg", ul. Dmowskiego 37

Występ "Tu se Łazarze" kabaretowy Klubu Szyderców Bis

18:30 Klub Osiedlowy "Krąg"

Posiedzenie Kapituły Tytułu "Człowiek Roku Łazarza 2023" (Posiedzenie zamknięte dla członków kapituły).

19:00 Ogród Łazarz (pomiędzy blokami przy ul. Potockiej 39 i 41)

Spektakl "Try walking in my shoes". Kolektyw Analog

Dzień 6, WTOREK, 30 MAJA 2023

18:00 Dom kultury Klub Osiedlowy "Krąg", ul. Dmowskiego 37

Uroczyste zakończenie 33. Dni Łazarza. Przyznanie "Nagrody im. Stanisława Strugarka" za popularyzację gwary poznańskiej, wyróżnień "Przyjaciel Łazarza" oraz Tytułu "Człowiek Roku Łazarza 2023". Wręczenie dyplomów i nagród laureatów konkursów. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Jacka Hałasika. Finisaż wystawy malarskiej Michała Woźniaka (Obowiązują zaproszenia).