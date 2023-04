Ruszają kolejne przetargi AMW. Co można kupić od wojska? Będziesz zaskoczony Monika Wantoła

Przetargi Agencji Mienia Wojskowego to nie lada gratka nie tylko dla miłośników militariów. Każdy znajdzie na nich coś dla siebie. Od polskiej armii można już było kupić stół bilardowy, przeróżne instrumenty muzyczne, narzędzia, quady, rowery, wyposażenie mieszkania, a nawet... chłodnie na ciała, o licznych samochodach osobowych i dostawczych nie zapominając. Teraz AMW organizuje kolejne przetargi, w ramach których wyprzedaje niepotrzebny już wojsku sprzęt. Co sprzedaje polskie wojsko?

