Ruszy budowa ważnych wiaduktów i mostów w Poznaniu. Jeszcze w maju pierwszy przetarg

W tym roku mają ruszyć prace nad budową dwóch ważnych dla Poznania obiektów inżynieryjnych – mostów pieszo-rowerowych nad Wartą i Cybiną na Berdychowie, a także wiaduktów drogowych na Lutyckiej i Golęcińskiej. Te ostatnie jednak wciąż będą czekały na szereg uzgodnień.

Oba wiadukty mają sprawić, że mocno wzrośnie przepustowość skrzyżowań z linią kolejową Poznań – Piła, na których ruch kołowy będzie odbywał się niezależnie od ruchu kolejowego. Przed etapem prac projektowych zapowiadano, że ich postawienie miałoby być częścią większej inwestycji, obejmującej także przebudowę ulic: Lutyckiej od skrzyżowania ze Strzeszyńską do Koszalińskiej, Golęcińskiej – między Wojska Polskiego i Podolańską a Koszalińską oraz Podolańską – między ul. Wojska Polskiego i Golęcińską a Lutycką. Co ciekawe, oba wiadukty mogłyby… być gotowe w tym roku, gdyby udało się przeprowadzić na czas wszystkie planowane formalności i zapewnić finansowanie inwestycji. W 2019 roku, gdy w Urzędzie Miasta podpisano umowy z projektantem wiaduktów, pisaliśmy - „za niecałe dwa lata będzie gotowa dokumentacja projektowa dotycząca budowy wiaduktów – elementów bezkolizyjnych skrzyżowań ul. Lutyckiej i Golęcińskiej z linią kolejową nr 354 Poznań – Piła. Sama budowa ma się zakończyć w 2023 roku”.

Pierwszy przetarg - jeszcze w maju

Poznańskie Inwestycje Miejskie informują, że ogłoszenie przetargów, które wyłonią inżyniera kontraktu i wykonawcę robót związanych z budową wiaduktów w ciągu ul. Lutyckiej oraz Golęcińskiej, zaplanowano na ten rok, zaś rozpoczęcie prac – na początek 2024 roku.

- Za nami już większość formalności. Zakończyły się prace nad dokumentacją projektową i uzyskaliśmy decyzję ZRID. Mamy przygotowane materiały do ogłoszenia przetargów na inżyniera kontraktu i wykonawcę robót budowlanych

- mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Wiadukty z prawem opcji

- Jesteśmy na etapie przygotowań do ogłoszenia przetargów na inżyniera kontraktu, co ma nastąpić w maju, i na wykonawcę robót budowlanych – przewidzianego na przełomie II i III kwartału – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Zakres inwestycji ujęty w pozyskanej decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) to budowa obu wiaduktów drogowych, zarówno w ciągu ulicy Lutyckiej jak i Golęcińskiej, natomiast w przetargu zostanie ujęte tzw. prawo opcji. Oznacza to, że w postępowaniu przetargowym podstawowym zakresem będzie budowa wiaduktu w ciągu ul. Lutyckiej. Natomiast prawem opcji objęty będzie wiadukt w ciągu ul. Golęcińskiej. Oferenci składając swoje oferty w przetargu wycenią więc budowę wiaduktu w ciągu ul. Lutyckiej jako zakresu podstawowego oraz w prawie opcji - budowę wiaduktu w ciągu ul. Golęcińskiej. To, które prace zostaną zrealizowane w ramach tej inwestycji, zależy od tego, czy miasto będzie miało wystarczające środki finansowe na skorzystanie z prawa opcji uwzględnionego w planowanym postępowaniu przetargowym. Dziś na oba wiadukty do budowy naraz, takich środków nie mamy z uwagi na inflację, czy skutki Polskiego Ładu dla dochodów budżetu miasta. Być może byłaby szansa na wsparcie finansowe kolei?

Terminy mogą się przedłużyć, bo...

Czy budowa faktycznie ruszy na początku 2024 roku? Miasto jest dobrej myśli, ale wie, że jeszcze przed nią muszą nastąpić szerokie uzgodnienia formalne, a już do tej pory uzyskanie zezwoleń trwało znacznie dłużej niż powinno. PIM precyzują, że procedura wydania decyzji środowiskowej dla tej inwestycji, od złożenia wniosku do jej uprawomocnienia – zajęła 610 dni, procedura wydania pozwolenia wodno-prawnego – 150 dni, zamiast około 60 dni – jak szacowano, a porozumienie pomiędzy organami Urzędu Miasta Poznania i Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu co do zakresu kompetencji wydania decyzji ZRID zajęło 266 dni, z powodu złożoności układu drogowego.

- Planowana inwestycja jest oparta o procedurę oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co wiąże się z koniecznością pozyskania stanowisk wielu organów – nie tylko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, lecz również m.in. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Miejskiego Konserwatora Zabytków czy Wydziału Urbanistyki i Architektury – informują PIM. - Każdy z tych niezależnych od spółki PIM podmiotów prowadzi postępowanie dowodowe zmierzające do wydania decyzji i w związku z tym może wezwać wnioskodawcę do dodatkowych wyjaśnień czy uzupełnień w toku postępowania administracyjnego.

Mosty berdychowskie będą budowane w tym roku

Za to jeszcze w tym roku ma rozpocząć się budowa mostów pieszo – rowerowych, czyli mostów berdychowskich przez Wartę i Cybinę. Informowaliśmy w styczniu, że zwycięzcą przetargu na wykonawcę prac budowlanych i opracowania projektów wykonawczych tego zadania inwestycyjnego została spółka Budimex.

- Obecnie finalizowane są formalności, których celem jest zawarcie umowy z wykonawcą mostów dla pieszych i rowerzystów. Rozpoczęcie prac budowlanych przewidujemy na bieżący rok – mówi Maja Chłopocka, dyrektor ds. komunikacji i koordynacji inwestycji PIM. - Budowa potrwa do połowy 2025 r. - dodaje Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta miasta.

PIM przypominają, że inwestycja obejmie dwa mosty dla pieszych i rowerzystów nad Wartą oraz Cybiną, zbudowane na wysokości ul. Berdychowo, a następnie przez cypel w południowej części Ostrowa Tumskiego (Zagórze) do Chwaliszewa, w okolicy tzw. kontenerów. Most nad Wartą będzie mieć 165 metrów długości, natomiast nad Cybiną - 117 metrów. Zadanie obejmuje też budowę chodników, pochylni i schodów. Mosty będą oświetlone, powstanie też monitoring miejski. W zakres prac wchodzi budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, w tym sieci teletechnicznej i kanalizacji deszczowej. Pojawi się również mała architektura, taka jak ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe. Oba mosty pozwolą pieszym i rowerzystom wygodnie dostać się z okolic jeziora Malta i Politechniki Poznańskiej do centrum Poznania.

- Wiemy, że to także wielka szansa dla bardzo atrakcyjnych rekreacyjnie terenów nad Wartą oraz wokół Malty – dodaje Marcin Gołek, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. Zobacz też: Skrzyżowanie na Szczepankowie w Poznaniu będzie rondem. Prace ruszają 9 maja

