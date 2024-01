Ruszył konkurs dla uczniów z Poznania. Do wzięcia nawet 2 tysiące złotych za projekt. Trwa nabór wniosków

Jak informuje poznański magistrat, konkurs adresowany jest do uczniów i uczennic poznańskich szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest wsparcie działań młodych osób zaangażowanych w rozwój swojej szkoły i w życie miasta. To inicjatywa, która zachęca młodzież do wpływania na najbliższe otoczenie.

– Samorządy uczniowskie, pod okiem opiekunów i przy wsparciu merytorycznym Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowe UMP, uczą się pozyskiwać dofinansowanie na projekty związane np. z zainteresowaniami naukowymi, kształtowaniem postaw obywatelskich, wydarzeniami edukacyjno-kulturalnymi lub integracją. Przed każdą edycją konkursu organizowane są warsztaty dotyczące tworzenia projektów oraz współpracy w zespole

– podaje UM w Poznaniu.

W ocenie Iwony Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, konkurs angażuje całą społeczność uczniowską, zwiększa poczucie wpływu młodzieży na otaczającą rzeczywistość oraz pozwala młodym ludziom rozpocząć działalność projektową.