Ruszył montaż ogródków na Starym Rynku w Poznaniu! Restauracje czekają na wznowienie działalności

Miejscy urzędnicy przygotowują pakiet preferencyjnych zasad skierowanych do właścicieli barów, kawiarni i restauracji. Procedury, które należy spełnić, by otworzyć ogródek, zostaną uproszczone - tak, aby były jak najmniej kłopotliwe dla restauratorów.

W planach są też ulgi finansowe - minimalna, symboliczna opłata w pierwszych 30 dniach działalności i znaczące rabaty w kolejnych miesiącach. Wszystko to ma wspomóc przedsiębiorców i zachęcić ich do otwierania ogródków gastronomicznych.

Chociaż miasto zamierza poinformować o tym oficjalnie w ciągu najbliższych dni, to restauratorzy już mogą przygotowywać się do otwarcia ogródków. Właściciele lokali na Starym Rynku dostali od miasta propozycje, by zająć powierzchnię przeznaczoną zazwyczaj na ogródek, dokonując jednorazowej opłaty w kwocie 100 złotych.

- Zaczynamy stawiać ogródek. Obecnie możemy postawić tylko podest i parasole, ponieważ nie ma jeszcze wytycznych co do ilości stolików i odstępu między nimi. Nikt jeszcze nie zna daty otwarcia gastronomii, ale chcemy być przygotowani - mówi Michał Szlachetka, właściciel restauracji Ratuszova na Starym Rynku w Poznaniu.

Od rządu nie ma jeszcze żadnych wytycznych co do pracy lokali gastronomicznych. Jednak restauratorzy z Poznania starają się zrobić wszystko, by otworzyć swoje restauracje jak najszybciej, szczególnie ci działający na Starym Rynku. Pandemia zabrała im prawię połowę sezonu ogródkowego. Zazwyczaj zaczynały one pojawiać się jeszcze w marcu.