Ruszył remont Trasy Kórnickiej w Poznaniu. Mieszkańcy są rozczarowani

Po pierwszych dniach remontu mieszkańcy obawiają się kolejnych miesięcy. Tramwaje i autobusy zastępcze są przepełnione i stoją w korkach. Niektórzy swoją codzienną trasę muszą pokonać pieszo.

– Jeśli z mieszkania na Katowickiej do przedszkola na Lecha najszybsza podawana w aplikacji trasa to „spacerkiem 25 minut”, to znaczy, że coś jednak w komunikacji zastępczej poszło mocno nie tak