Ruszyła druga rekrutacja na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Są jeszcze miejsca na ciekawych kierunkach

- Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu nauka staje się pasją, a naukowcy są mentorami i przewodnikami w fascynującej podróży po wiedzy. Tu działa się interdyscyplinarnie, łącząc różnorodne dziedziny w jedną całość, co sprzyja rozwojowi nowatorskich rozwiązań. Absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu cieszą się ogromnym popytem na rynku pracy, gdyż uczelnia przykłada ogromną wagę do praktycznego podejścia do kształcenia, dzięki czemu studenci zdobywają konkretne umiejętności i doświadczenie, które są bardzo cenione przez pracodawców. Już podczas studiów mają okazję uczestniczyć w praktykach, stażach i projektach badawczych, co znacznie zwiększa ich szanse na znalezienie atrakcyjnej i satysfakcjonującej pracy zaraz po ukończeniu studiów