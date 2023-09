Ruszyła multisensoryczna wystawa Van Gogha w Poznaniu. Można ją podziwiać na MTP. Zobacz zdjęcia!

Van Gogh jest autorem ponad 2000 obrazów i ponad 600 listów. Artysta żył zaledwie 37 lat. Ten holenderski malarz wywarł ogromny wpływ na historię sztuki. Jednak został doceniony w dużej mierze dopiero po śmierci.

Wystawa jego dzieł, która odniosła już sukces w Los Angeles, Nowym Jorku czy Toronto zawitała 16 września do Poznania. Można ją podziwiać do 28 stycznia 2024 roku w Hali nr 1 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ekrany o powierzchni 2000 metrów kwadratowych i technologia Digital Art 360 zapewniają wiele niecodziennych wrażeń. Wieloformatowe, barwne, tętniące życiem płótna uświetniają historie z życia artysty. Zostały one przedstawione za pomocą listów, które pisał Van Gogh do swojego brata. Czyta je aktor Robert Gulaczyk. Można też liczyć na nastrojową oprawę muzyczną.

O tym dlaczego warto obejrzeć wystawę powiedziała nam Weronika Łakomecka – kierowniczka tej wystawy: