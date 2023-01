Ruszyły największe targi rolne w Europie Środkowo-Wschodniej. POLAGRA w Poznaniu [ZDJĘCIA]

Międzynarodowe Targi Rolnicze Polagra Premiery to niezwykle ważne wydarzenie dla branży rolniczej nie tylko w Polsce, ale też w Europie Środkowo-Wschodniej. To doskonałe miejsce do wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy przedstawicielami biznesu. Fundamentem targów jest szeroki zakres tematyczny skierowany do fachowej publiczności oraz wysoki poziom merytoryczny wszystkich wydarzeń towarzyszących współtworzonych z przedstawicielami gospodarki oraz związkami branżowymi. Zobacz zdjęcia ---> Czytaj też: Oto 15 wielkopolskich gmin, w których mieszka się najlepiej

Adam Jastrzębowski