Ruszyły Targi Edukacyjne 2023 w Poznaniu. Uczniowie mogą się zapoznać z ofertami szkół średnich. Nie brakuje nowości!

Dla uczniów chcących zgłębiać tajniki kryminologii XXVIIII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu proponuje rekrutację do klasy prawnej, specjalizującej się w kryminologii i resocjalizacji. Oprócz obowiązkowych rozszerzonych przedmiotów, czyli geografii, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie w programie znajdują się też przedmioty uzupełniające, takie jak prawo a społeczeństwo oraz wprowadzenie do kryminologii i resocjalizacji. Na zajęciach tych poruszane są m. in. kwestie zaszyfrowanego języka więziennego czy psychologii przestępcy. Drugą propozycją szkoły jest, niedawno powstała klasa psychologiczna, znajdująca się pod patronatem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.