Ruszyły zapisy na 21. Poznań Maraton 2022. Na tę chwilę biegacze czekali prawie trzy lata!

- Wiemy, że zawodnicy stęsknili się za maratonem w Poznaniu, a my stęskniliśmy się za nimi – mówi Łukasz Miadziołko, dyrektor 21. Poznań Maratonu. - Na wszystkich chętnych do startu ulicami naszego miasta czeka 5 tysięcy pakietów startowych. Liczymy na to, że rozejdą się wszystkie.