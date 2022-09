Ruszyły zapisy na szczepienia przeciwko grypie. "Panuje totalny chaos" - narzekają poznaniacy

Zgłosili się do nas czytelnicy, którzy nie mieszczą się w określonym przedziale wiekowym umożliwiającym wykonanie szczepień z budżetu Miasta Poznania. Narzekają na panujący podczas zapisów chaos i komplikacje.

– mówi 88-letni mieszkaniec Poznania.

– Zamiast uprościć i pomóc starszym ludziom, to tylko utrudniają. Najpierw muszę pójść do lekarza, który da mi receptę, później znaleźć aptekę, która będzie miała szczepionkę, a na końcu przychodnię, która mnie zaszczepi. Powinni zrobić załatwić to tak, jak w przypadku punktów szczepień przeciwko koronawirusowi. Idę do jednego miejsce, w którym załatwiam wszystko, a nie tak jak jest teraz