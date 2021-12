Ryanair zawiesza aż 70 lotów z Polski - w tym z Poznania. W styczniu z Ławicy nie dolecimy m.in. do Manchesteru oraz Bergamo

Przewoźnik tłumaczy, że zawieszenia lotów przez Ryanair spowodowane są naturalnym spadkiem popytu na usługi lotnicze, do którego dochodzi po świętach. Na podjęcie takiej decyzji spory udział ma oczywiście także nowy wariant koronawirusa - Omikron - na którego w Europie choruje coraz więcej ludzi.

Jedną z głównych przyczyn wstrzymania lotów przez linię Ryanair jest m.in. wzrastająca liczba zakażonych nowym wariantem koronawirusa. Informację jako pierwszy potwierdził portal Fly4Free, który poinformował, że irlandzki przewoźnik zawiesi w Polsce 70 lotów. Najwięcej połączeń zostało odwołanych w Poznaniu oraz we Wrocławiu – po 14.

Przylatujesz do Poznania z Wielkiej Brytanii lub Ukrainy? Musisz wykonać test!

To właśnie z powodu pojawienia się tej nowej, bardziej zaraźliwej odmiany koronawirusa coraz więcej krajów decyduje się zaostrzenie restrykcji, aby ograniczyć jego transmisję. Wiele państw wprowadza obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu nawet dla osób zaszczepionych. To wiąże się z dodatkowymi kosztami dla podróżnych. To wszystko przekłada się na spadek zainteresowania lotami. Dlatego też Ryanair zdecydował się na czasowe zawieszenie lotów.