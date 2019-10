Rywalizowali w biegach i poznawali działanie funduszy europejskich

Impreza zorganizowana nad poznańskim Jeziorem Maltańskim odbyła się już po raz czwarty. Była okazją do zaprezentowania zarówno efektów działania funduszy europejskich, jak i sposobów na to, by z nich skorzystać.

Wokół startu i mety biegu stanęły stoiska tych, którzy wcześniej z unijnego wsparcia korzystali. Beneficjenci odpowiadali na pytania o swoje doświadczenia w staraniach o unijne dofinansowanie, a także prezentowali efekty wykorzystania europejskich pieniędzy.

Na stanowisku Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich można było zaczerpnąć informacji o możliwościach uzyskania wsparcia, warunkach jakie trzeba spełniać, aktualnych konkursach.

Zasadniczym elementem całego wydarzenia był bieg wokół Jeziora Maltańskiego. Tradycyjnie już start w nim był bezpłat-ny. Zawodnicy rywalizowali na#dwóch dystansach: 5400 m (jedno okrążenie) oraz 10800 m (dwa okrążenia).

Czwarta edycja imprezy promującej fundusze europejskie była okazją do przypomnienia, że w tym roku obchodzimy 15 rocznicę akcesji do Unii Europejskiej. Z tego powodu, tuż przed#startem biegu, uczestnicy utworzyli napis „15”, który symbolizował rocznicę.