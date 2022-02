Rząd dopłaci do dekodera telewizyjnego. 100 zł dopłaty będzie gwarantowane ustawą

Rząd przyjął już projekt ustawy

- Wprowadzenie tego rozwiązania jest obowiązkowe w całej Unii Europejskiej. Rząd chce dofinansować osobom najuboższym zakup dekodera do telewizora, który umożliwi odbiór bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie - napisano w specjalnym komunikacie.

Według badań Krajowego Instytutu Mediów wynika, że 2,27 mln polskich gospodarstw domowych nie jest przystosowanych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Będzie to oznaczać potrzebę wymian telewizora na nowszy lub wyposażenia go w dodatkowy dekoder naziemnej telewizji cyfrowej. 100 zł ma pozwolić na zakup dekodera dedykowanego do standardu DVB-T2/HEVC.