Rząd podjął decyzję w sprawie koronawirusa w Krotoszynie. Miasto nie zostanie zamknięte

Potwierdza nam to starosta krotoszyński. - Ani Krotoszyn jako miasto ani powiat krotoszyński nie będą zamknięte. Wszystko funkcjonuje normalnie. Nie trzeba wyjeżdżać, robić dodatkowych zakupów. Teraz to tylko od nas - mieszkańców zależy, jak szybko uporamy się z trudną sytuacją. Nowe okoliczności wymagają dyscypliny i przestrzegania rygorów stanu epidemii. Nadal dochodzą do nas sygnały o niefrasobliwości wielu osób nie stosujących się do obowiązujących zasad. Proszę was gorąco - zostańcie w domach! Mamy naprawdę dużo przypadków potwierdzonych zakażeń, ale też od kilku dni wykonuje się u nas bardzo dużą liczbę testów, a więc mamy większą wiedzę o faktycznej skali zjawiska - mówi Stanisław Szczotka, starosta krotoszyński.

Pacjenci z Krotoszyna w szpitalu zakaźnym w Poznaniu

W nocy z 5 na 6 kwietnia do szpitala zakaźnego przy Szwajcarskiej w Poznaniu przewieziono 23 pacjentów z Zakładu Opieki Paliatywnej i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krotoszynie. Placówka ta została poddana kwarantannie, gdy okazało się, że prawie wszyscy pacjenci i personel są zakażeni koronawirusem. Badania wykazały 17 wyników pozytywnych, 1 ujemy, 5 wciąż czeka na ostateczne potwierdzenie. Co więcej, wśród personelu ZOL-ZOP 5 osób jest z pozytywnym wynikiem na obecność koronawirusa.