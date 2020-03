Rząd przez koronawirusa zamknie sklepy, parki, lasy i bulwary? Decyzja o zaostrzeniu zasad kwarantanny ma zostać ogłoszona we wtorek

Zaostrzenie zasad ma oznaczać, że zostaną zamknięte wszystkie sklepy poza spożywczymi. Nie będzie można także korzystać z bulwarów, parków, lasów i placów zabaw. Będzie można natomiast chodzić do pracy. Andrzej Banaś

Rząd ma zaostrzyć zasady kwarantanny. Według informacji "Rzeczpospolitej" decyzja ta zostanie ogłoszona jeszcze we wtorek 24 marca. Co to oznacza dla Polaków?