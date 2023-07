Rzeka rowerów przejedzie przez Poznań. W weekend rodzinny rajd rowerowy!

Połowa wakacji już za nami, a uczniowie za nieco ponad miesiąc wrócą do szkół. Czas wakacyjnego lenistwa można przekuć jednak w aktywnie spędzony czas na świeżym powietrzu. Taką możliwość oferuje poznaniakom infrastruktura miasta, gdzie przeznaczoną dla rowerów i pieszych Wartostradą można dotrzeć nad sam brzeg rzeki. Co jest jednak lepszego niż samotna przejażdżka rowerem? Na pewno wycieczka w towarzystwie zakończona rodzinnym piknikiem z mnóstwem atrakcji.

Można będzie także skorzystać z porad i drobnych napraw rowerów, a dzieci uczestniczyć mogą w kreatywnych warsztatach. Trasa liczy ok. 5 km, dostosowana jest więc do potrzeb rodzinnego podróżowania. Jest to dobra okazja do zaprzyjaźnienia najmłodszych z jednośladem, który kojarząc się z zabawą i czasem rodzinnym będzie coraz częściej wybieranym środkiem lokomocji.

Udział w rajdzie i pikniku rodzinnym jest bezpłatny.

