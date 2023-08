Są ostateczne wyniki naboru do szkół średnich w Poznaniu. 635 osób nie dostało się do żadnej szkoły

W Poznaniu 635 osób nie dostało się do żadnej szkoły. Wśród nich są kandydaci, którzy nie wyrazili woli uczęszczania do wybranej placówki oraz nie zakwalifikowali się w I lub II turze. Czeka na nich ponad 700 miejsc w poznańskich placówkach.

Kandydaci, którzy nie dostali się do żadnej szkoły, powinni zanieść wniosek oraz oryginały dokumentów do placówki, do której chcieliby uczęszczać. Decyzje należą teraz do dyrektorów konkretnych placówek - to oni analizując wyniki kandydatów oraz progi punktowe w oddziałach, będą podejmowali decyzję o przyjęciu lub nie. Każdy kandydat będący mieszkańcem Metropolii Poznań, który nie dostał się do żadnej placówki, znajdzie miejsce w poznańskiej szkole ponadpodstawowej