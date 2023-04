Są z Poznania, nie mają jeszcze matury... Mają już za to miejsce na prestiżowych uczelniach na świecie. Kim są zdolne maturzystki?

Uczennice z Poznania dostały się na prestiżowe uniwersystety

Poznanianka jedyną Polką, która została przyjęta w tym roku na Harvard

- podkreśla Natalia.

Dodaje, że od początku bliscy bardzo ją wspierali i mocno wierzyli w to, że uda się jej dostać na wymarzoną uczelnię.

- Dostanie się na Harvard to sukces, jednocześnie uważam, że nie ma co tego wyolbrzymiać. Jasne, że to ważne, gdzie się studiuje, ale nie chcę myśleć o tym w ten sposób, że jestem super i teraz moje życie będzie idealne. Wolę traktować to jako szansę do wykorzystania

- zaznacza.

Natalia ma w planach skończenie dwóch kierunków: nauk politycznych oraz informatyki. W przyszłości planuje wrócić do kraju i rozpocząć własną działalność. Jak sama podkreśla, w Polsce jest dużo możliwości i chodzi o to, by brać ze świata to, co najlepsze, a później umiejętnie to wykorzystywać.