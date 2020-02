Są zarzuty dla mężczyzny, który po szaleńczym rajdzie ulicami Poznania odgryzł kawałek palca policjantowi

Zatrzymany 29-latek usłyszał łącznie sześć zarzutów.

- Najpoważniejszy odnosi się do sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Oprócz tego mężczyzna usłyszał dwa zarzuty dotyczące znieważenia trzech policjantów. Do tego dochodzi też zarzut uszkodzenia ciała policjanta powyżej 7 dni, prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu oraz niezatrzymania się do kontroli mimo wezwań policji - informuje prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy poznańskiej Prokuratury Okręgowej.

29-latek przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura informuje, że w przeszłości był już karany za przestępstwa przeciwko mieniu.