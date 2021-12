Są znani i gotują. Brodka jako Monia Mąci w kuchni, Brodzik pichci dla rodziny. Te znane osoby mają kulinarną pasję

Monika Brodka gotuje po azjatycku

Wokalistka Monika Brodka znana jest ze swojej kulinarnej pasji. Miłośnicy jej muzyki doskonale pamiętają, że teksty piosenek z albumu „Granda” naszpikowane są odniesieniami do jedzenia. Przykładem jest chociażby utwór „W pięciu smakach”, który łączy ze sobą tematykę kuchni i miłości. Monika Brodka na swoim profilu na Instagramie o nazwie Monia Mąci chętnie dzieli się z fanami przepisami na dania kuchni azjatyckiej, pokazuje, jak wykorzystać „kreatywne resztki”, czyli to, co ma akurat w lodówce, lub podpowiada patenty na proste dania, np. obłędne frytki (dwukrotnie smażone, podane z parmezanem i posiekaną pietruszką), które stały się hitem. Wokalistka eksperymentuje w kuchni, a my możemy jej w tym towarzyszyć.