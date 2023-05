Samochód używany. Te modele pomieszczą 3 foteliki dziecięce z tyłu

„Niektóre samochody mają trzy punkty ISOFIX, a inne tylko dwa na zewnętrznych tylnych siedzeniach, co oznacza, że fotelik dziecięcy na środkowym siedzeniu musi być zabezpieczony pasem bezpieczeństwa. Przy wyborze auta używanego warto pamiętać, że w przypadku systemu mocowania ISOFIX ryzyko nieprawidłowego zamontowania fotelika samochodowego jest mniejsze niż w systemach wykorzystujących samochodowe pasy bezpieczeństwa. Poza łatwością i szybkością instalacji fotelika, system ISOFIX zapewnia stałe połączenie fotelika z autem, co ogranicza siłę oddziałującą na dziecko w przypadku nagłego hamowania. Foteliki dziecięce różnią się rozmiarami, dlatego przed zakupem zawsze należy dokładnie sprawdzić, czy fotelik pasuje do samochodu” – powiedziała Karolína Topolová, Dyrektor Generalna AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.