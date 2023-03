Samochodem do Chorwacji: ile kosztuje przejazd w 2023 r.? Czy opłaca się jechać autem? Co jest tańsze: samochód, samolot czy pociąg?

Polacy kochają spędzać urlopy i wakacje w słonecznej Chorwacji. Czy w 2023 r. nadal opłaca się jechać do tego kraju własnym samochodem? Który środek transportu jest najtańszy i najszybszy: samochód, samolot, pociąg czy autobus? Sprawdziliśmy! Przekonajcie się, czym najlepiej wybrać się do Chorwacji na urlop i wakacje.

Wakacje w Chorwacji to marzenie wielu polskich turystów, ale jak dostać się do tego kraju, by nie zrujnować budżetu? Czy nadal opłaca się jechać własnym samochodem do Chorwacji? A może taniej jest polecieć lub skorzystać z pociągu albo nawet autobusu? Porównaliśmy ceny różnych środków transportu do Chorwacji. Przekonajcie się, który jest najtańszy i najszybszy.

Czy w 2023 r. opłaca się jechać samochodem do Chorwacji?

Polscy turyści kochają Chorwację i odwiedzają tłumnie ten kraj każdego roku. Chorwacja oferuje wiele atrakcji, od ciekawych zabytków po piękne plaże. Jeszcze do niedawna Polacy chętnie jeździli do Chorwacji własnymi samochodami, bo taka podróż była bardziej opłacalna od rejsu samolotem. W dodatku 1 stycznia 2023 Chorwacja weszła do Strefy Schengen, dzięki czemu wjazd do tego kraju stał się jeszcze łatwiejszy – Polacy mogą przekraczać granicę Chorwacji praktycznie bez żadnych formalności. Nie wszystko jest jednak takie idealne. Problemem pozostają ceny benzyny. Jak sytuacja wygląda w 2023 r., kiedy cały świat nadal boryka się z inflacją i wysokimi kosztami paliwa? Czy nadal opłaca się jechać samochodem do Chorwacji? Który środek transportu do Chorwacji jest tańszy i szybszy: samochód, samolot, pociąg czy autobus? Przekonajmy się! Chorwacja zachwyca pogodą, widokami i ciepłym morzem. janoka82, 123RF.com Czytaj też: 13 najlepszych atrakcji Chorwacji na niezapomniane wakacje. Najciekawsze zabytki, wyjątkowe plaże, zaskakujące muzea, skarby UNESCO

Popularny youtuber wybrał się samochodem do Chorwacji

Tę kwestię postanowił rozstrzygnąć podróżnik Oskar Bryja, prowadzący na YouTube kanał Oskarowe Życie. Bryja publikuje na swoim kanale zabawne i pouczające filmy, na których zwiedza różne zakątki świata. Ostatnio zamieścił film, w którym udokumentował swoją podróż samochodem do Chorwacji na progu wiosny 2023. Youtuber pokonał tę trasę już kilkadziesiąt razy i chciał przedstawić internautom praktyczny poradnik, jak dojechać do Chorwacji samochodem z Polski.

Ile kosztowała go cała wycieczka? Jak długo zajęła mu jazda samochodem do Chorwacji? Szczegóły poniżej.

Samochodem do Chorwacji: jak dojechać z Polski do Zagrzebia?

Oskar Bryja wybrał się z Poznania do Zagrzebia trasą przez Czechy, Austrię i Słowenię. Cała trasa liczyła 1104 km. Youtuber jechał bez przystanków. Osiągnął cel po ok. 12 godzinach jazdy.

Z Polski do Chorwacji samochodem – trasa: Czytaj też: 11 najpiękniejszych plaż Chorwacji. Cisza i spokój czy aktywny wypoczynek? Tam każdy znajdzie coś dla siebie wśród pięknych widoków

Na co uważać i o czym pamiętać w czasie jazdy samochodem do Chorwacji?

Oskar Bryja przypomniał swoim widzom, że aby przejechać legalnie przez Austrię, Czechy i Słowenię, trzeba wykupić odpowiednie winiety. W Austrii można je dostać na stacjach benzynowych, a w Czechach i Słowenii kupić online.

Bryja podpowiedział także, by uważać na mandaty w Czechach (patrole policji stoją często przy wylotach autostrad) i w Austrii, gdzie są szczególnie wysokie. W Stolicy Chorwacji turyści nie mogą narzekać na nudę. Jest tu wiele ciekawych miejsc do odwiedzenia. Na zdjęciu Pawilon Sztuki. infinitecroatia, Pixabay.com

Ile kosztuje podróż samochodem do Chorwacji?

Oskar Bryja w czasie swojej wycieczki autem do Chorwacji zbierał wszystkie paragony. Na końcu filmu podsumował, ile kosztowała go samochodowa wyprawa do Zagrzebia. Po zliczeniu kosztów paliwa

winiet

płatnego odcinka autostrady w Chorwacji,

a także przekąsek zakupionych na stacjach benzynowych, okazało się, że podróż samochodem do Chorwacji kosztowała youtubera 829 zł 56 gr w jedną stronę. To oznacza cenę ok. 1660 zł za podróż w obie strony. W kraju nie brak też fascynujących zabytków. Na zdjęciu stare miasto w Dubrowniku. Baloncici, 123RF.com Czytaj też: 7 atrakcji Dubrownika zupełnie za darmo: rzeczy, które warto zrobić w „perle Chorwacji". Oto najciekawsze inspiracje na udany urlop

Dodatkowe koszty wyprawy do Chorwacji samochodem, o których warto pamiętać

Pamiętajcie, że Oskar Bryja jechał przez 12 godzin bez postoju na nocleg. Taki postój wygenerowałby dodatkowy koszt. Youtuber podpowiedział jednak kierowcom, że wygodne noclegi w rozsądnych cenach można łatwo znaleźć np. w Wiedniu lub Budapeszcie.

W maju 2022 r. rząd Węgier wprowadził dwa osobne cenniki paliw dla obywateli i cudzoziemców. Chodziło o to, by odciążyć portfele Węgrów. Limitowane ceny urzędowe zostały jednak zniesione 7 grudnia 2022. Obecnie wszyscy kierowcy płacą za paliwo ceny rynkowe, niezależnie od tego, w którym kraju jest zarejestrowany ich samochód. W końcu marca 2023 benzyna na Węgrzech kosztuje ok. 607 HUF za litr, co daje w przeliczeniu ok. 14 l paliwa za 100 zł.

Obejrzyjcie film Oskara Bryi o jego podróży samochodem do Chorwacji. Sprawdźcie też poniżej, który środek transportu do Chorwacji jest najtańszy: samochód, samolot, pociąg czy autobus?

Czy opłaca się jechać do Chorwacji samochodem? Ile kosztuje samolot albo pociąg?

Wiemy już, ile może kosztować i trwać podróż samochodem do Chorwacji w 2023 r. Porównajmy teraz koszty i czas podróży innymi środkami transportu: samolotem, pociągiem i autobusem. Jak wyglądałaby podróż z Poznania do Zagrzebia w kwietniu 2023 dla dwóch dorosłych osób w obie strony? Ile kosztuje lot z Poznania do Zagrzebia? Rejs samolotem z Poznania do Zagrzebia w kwietniu 2023 może kosztować ok. 1317 zł w obie strony, dla dwóch dorosłych osób, z jedną przesiadką. Lot może trwać ok. 8 godzin w jedną stronę.

Ile kosztuje pociąg z Poznania do Zagrzebia? Nadal nie ma bezpośredniego połączenia kolejowego z Polski do Chorwacji. Wybierając się koleją do Zagrzebia z Poznania, musimy jechać np. przez Katowice i Wiedeń. Z Poznania do Katowic: bilet kosztuje ok. 50 zł, przejazd trwa ok. 4 godziny

Z Katowic do Wiednia: bilet kosztuje ok. 70 zł., przejazd trwa ok. 5 godzin

Z Wiednia do Zagrzebia: bilet kosztuje ok. 30 euro w promocji (ok. 140 zł), przejazd trwa ok. 6 godzin

Łącznie: 260 zł za osobę, czyli 420 zł za dwie osoby w jedną stronę. W obie strony łącznie 840 zł. Podróż potrwa ok. 17 godzin w jedną stronę. Ile kosztuje autobus z Poznania do Zagrzebia? Flixbus z Poznania do Zagrzebia w kwietniu 2023 może kosztować ok. 997 zł za podróż dwóch dorosłych osób w obie strony. Podróż w jedną stronę zajmuje ok. 20 godzin. Rejs samolotem z Poznania do Zagrzebia kosztuje więcej niż przejazd pociągiem, ale mniej niż wyprawa własnym samochodem. Do tego trwa najkrócej ze wszystkich porównanych sposobów dotarcia do Chorwacji. Grzegorz Dembinski / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne

Podsumowanie: jak najtaniej i najszybciej dostać się na wakacje w Chorwacji?

Okazuje się, że najtańszym środkiem transportu z Poznania do Chorwacji pozostaje pociąg. Podróż koleją dla dwóch osób w obie strony może kosztować nawet tylko ok. 840 zł, ale trwa 17 godzin w jedną stronę.

Lot do Zagrzebia dla dwóch osób w obie strony kosztuje ok. 1317 zł, ale za to trwa o połowę krócej niż jazda pociągiem. Wyprawa samochodem do Chorwacji wydaje się nieopłacalna. Kosztuje najwięcej (1660 zł) i trwa długo, ok. 12 godzin w jedną stronę. Samochód ma jednak swoje zalety: pozwala jednak zabrać ze sobą na urlop czy wakacje więcej osób i bagażu. Źródła: YouTube.com, Skyscanner.pl, kiwi.com, kayak.pl, omnio.com, pkp.pl, thetrainline.com\ Podróż pociągiem z Polski co Chorwacji jest najtańsza, ale trwa dość długo i wymaga przesiadek. Lukasz Gdak / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Czytaj też: Paryż na weekend: popularna tiktokerka zdradza 6 błędów, popełnianych przez turystów w Paryżu, które mogą zrujnować Wam wycieczkę