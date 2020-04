Samolot z tonami środków ochronnych od Dominiki Kulczyk wylądował w Poznaniu. To pomoc dla wielkopolskich szpitali w walce z koronawirusem

To pierwszy z czterech samolotów, które dostarczą do Polski sprzęt warty 20 mln zł. Zobacz więcej zdjęć ---->

Ponad 170 tys. masek i maseczek ochronnych, 7,5 tys. kombinezonów oraz 7 tys. gogli - tyle sprzętu ochronnego otrzymają wielkopolskie szpitale po tym, jak w środę, 15 kwietnia rano na lotnisku Ławica w Poznaniu wylądował samolot ze sprzętem z Chin. Zakupiła go Dominika Kulczyk.

Walka z koronawirusem, który coraz bardziej rozwija się w Polsce, wymaga posiadania niezbędnego sprzętu ochronnego. W środę rano na lotnisku Ławica wylądował samolot z Chin, który przetransportował do Polski sprzęt ochronny zakupiony przez Dominikę Kulczyk. To pierwszy z czterech samolotów, które dostarczą do Polski sprzęt warty 20 mln zł. Łącznie za tę kwotę zakupiono 57 ton materiałów, w tym: 1 mln masek chirurgicznych,

1,5 mln masek FFP2 N95,

100 tys. kombinezonów klasy II,

100 tys. gogli,

100 tys. przyłbic.

- Z kolei do Wielkopolski trafi ponad 70 tys. maseczek chirurgicznych, ponad 100 tys. masek typu FFP2 N95, ponad 7,5 tys. kombinezonów, a także ponad 7 tys. gogli – mówi Katarzyna Strzałkowska, rzecznik Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. - Wylądował biały orzeł. Orzeł to symbol zwycięstwa światła nad ciemnością. Tym orłem przyleciał sprzęt, broń dla lekarzy w walce z tą straszną epidemią koronawirusa - mówi Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. I dodaje: - Te materiały, których i tak stałe brakuje, zabezpiecza pewnie niewielkie potrzeby, ale na ten moment pozwolą nam lepiej pomagać pacjentom.

Wszelkie materiały ochronne z Ławicy będą przetransportowane na Międzynarodowe Targi Poznańskie, gdzie będzie znajdowało się centrum dystrybucji. Z Poznania sprzęt ochronny będzie bowiem wysyłany nie tylko do lekarzy w Wielkopolsce, ale do Okręgowych Izb Lekarskich w całej Polsce.

- Im więcej lekarzy jest w danym regionie, tym więcej sprzętu trafi do danej izby lekarskiej. Sprzęt będzie dzielony w zależności od liczby czynnych zawodowo lekarzy w danej izbie - mówi Paweł Czekalski, który będzie nadzorował dystrybucję sprzętu.

Kolejne trzy samoloty z Chin do Poznania przylecą w najbliższych dniach. Wszystkie loty odbywają się samolotami linii LOT, a transport został opłacony przez kancelarię premiera.

- To był pierwszy z czterech lotów. Te samoloty nie mają takiej ładowności, aby mogły za jednym razem zabrać cały sprzęt - mówi Andrzej Matyja. Z kolei Tomasz Karałda z Kulczyk Foundation dodaje: - Sądzimy, że około 21-22 kwietnia cały sprzęt trafi do lekarzy. Cały proces organizacji zakupu trwał około trzech tygodni. Liczba przeszkód była niewyobrażalna, poczynając od faktu, że rynek polski był zamknięty, a ceny za te materiały były bardzo wysokie. Uznaliśmy, że jedynym rynkiem, skąd można nabyć te środki za rozsądną cenę, są Chiny. Zdążyliśmy w ostatnim momencie, bo Amerykanie też sięgnęli wkrótce po środki z Chin.

Materiały, które dotarły do Poznania z Chin w środę rano, nie są jednak jedynymi środkami ochronnymi, które otrzymają wielkopolscy lekarze. Już we wtorek późnym wieczorem do Poznania dotarły także materiały zakupione przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. To 500 tys. maseczek chirurgicznych oraz przeszło 80 tys. masek typu FFP2.

- Trafią one do naszych szpitali wojewódzkich w Lesznie, Kaliszu, Koninie i Poznaniu, także do szpitala powiatowego w Pile oraz do szpitala zakaźnego w Poznaniu - mówi Anna Parzyńska-Paschke, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego. - To od poświęcenia lekarzy, diagnostów, pielęgniarek i ratowników zależy nasze życie i zdrowie. Trzeba zrobić wszystko, żeby ich zabezpieczyć przed zarażeniem w tym trudnym czasie - mówi z kolei marszałek Marek Woźniak. Zobacz zdjęcia:

