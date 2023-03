Sanah: taka jest naprawdę. Oto zdjęcia z prywatnego życia wokalistki! Weronika Błaszczyk

Sanah to jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Bardzo szybko zdobyła rozgłos i sympatię wśród swoich fanów. Jak wokalistka żyje na co dzień? Mamy jej prywatne zdjęcia! Sprawdź naszą galerię! Zobacz wszystkie zdjęcia ----> Sanah Instagram Zobacz galerię (16 zdjęć)

Sanah to jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Bardzo szybko zdobyła rozgłos i sympatię wśród swoich fanów. Jest uwielbiana zarówno za swoją muzykę i tworzone do nich teledyski, jak i swój styl bycia. Jaka jednak jest na co dzień, poza koncertami? Przedstawiamy prywatne zdjęcia wokalistki! Koniecznie sprawdź naszą galerię!