Sara Boruc, żona Artura Boruca wyproszona z restauracji Papavero. Chciała tam wejść z synkiem. "Słabe na maksa"

W czwartek, 26 września Sara Boruc podzieliła się ze swoimi fanami sytuacją, jaka spotkała ją w jednej z poznańskich restauracji. Żona Artura Boruca, bramkarza i wieloletniego reprezentanta Polski w swojej relacji na Instagramie poinformowała o tym, że pracownik restauracji Papavero, znajdującej się przy ul. 3 Maja w Poznaniu, odmówił jej wstępu do lokalu z jej czteromiesięcznym synkiem Noah.

– Poszliśmy dzisiaj do knajpy Papavero w Poznaniu. Próbujemy wnieść z siostrą wózek do środka i wtedy podchodzi do nas jakiś pan i mówi „Przepraszam, czy przeczytały panie karteczkę, która jest przyczepiona na drzwiach?” My tak na siebie patrzymy i mówimy „Nie, a o co chodzi?” Odwracamy się, patrzymy, a tam wielki znak z przekreślonym wózkiem: zakaz wprowadzania dzieci do lat 6