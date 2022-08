Sąsiad kradnie ci prąd? Sprawdź, jak wykryć kradzież prądu i co w takiej sytuacji zrobić. Gdzie złożyć reklamację?

Sąsiad kradnący prąd to duże zagrożenie

Kradzież energii elektrycznej to sposób na niższe rachunki za prąd – oczywiście kosztem sąsiada. Niestety, są osoby, dla których to żaden problem. Pomysłowość ludzka w tej kwestii nie zna granic – zdeterminowany złodziej jest nieraz gotów nawet wywiercić otwór w ścianie albo włamać się na cudzą posesję, żeby tylko podłączyć się do instalacji elektrycznej i korzystać z prądu za darmo. Tzw. pajęczarz naraża sąsiadów nie tylko na straty finansowe, ale także na pożar.

– Najczęściej kradzież prądu wiąże się z uszkodzeniem instalacji elektrycznej w budynku oraz z prowizorycznymi podłączeniami, które zagrażają bezpieczeństwu nie tylko osób nielegalnie pobierających energię, ale również ich sąsiadów – przestrzegają na swojej stronie eksperci firmy TAURON Dystrybucja.

Do kradzieży energii częściej dochodzi w budynkach wielorodzinnych, gdyż nielegalne podłączenie się do sieci jest tam łatwiejsze niż w przypadku domów jednorodzinnych. Złodzieje chętnie podpinają swoje przewody do wspólnej instalacji w piwnicy czy na klatce schodowej. Zdarza się też nielegalne podłączenie do przewodów zasilających lokum konkretnej osoby.