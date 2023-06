Sceny jak z filmu sensacyjnego pod Poznaniem! Napadli na jubilera i ukradli złotą biżuterię wartą kilkadziesiąt tysięcy złotych

Mróz dodaje, że po zgłoszeniu zdarzenia dyżurnemu policji rozpoczęły się poszukiwania drugiego ze sprawców.

- W związku z tym, że st. sierż. Kucharski zapamiętał wizerunek wspólnika, przyłączył się do dalszych działań. Po krótkim czasie w trakcie patrolu Parku Miejskiego zauważył podejrzanego. Zmienił on ubranie, aby być nierozpoznawalnym, jednak nie zmyliło to policjanta, który dobrze zapamiętał jego twarz. Był przekonany, że jest to poszukiwana osoba