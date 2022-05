Schab pieczony z jałowcem od Joanny Brodzik, idealny przepis na Dzień Matki 2022. Schab tradycyjnie odcinany jak u mamy i babci

Joanna Brodzik w książce „Umami” opublikowanej przez Wydawnictwo Znak, w rozdziale poświęconym schabowi pieczonemu z jałowcem przytacza rodzinną anegdotę dotyczącą obcinania go z obu stron. Zaciekawiło ją, dlaczego było to praktykowane przez lata. Przy tym pokazała, że warto zgłębić historię potraw, aby móc wprowadzić drobne zmiany na przyszłość. Gdy nie żyła już jej babcia, Joanna Brodzik postanowiła zrobić sama domowy przepis na świąteczny schab pieczony z dodatkiem jałowca.

- Telefonuję więc do Mamy: „Kupujesz cały schab, ścinasz go z jednej strony…” – dyktuje mi przez telefon. Zapisałam i pytam: „Ale dlaczego ten schab obcinasz?”. Mama mówi: „No obcinam, zawsze obcinam, Babcia obcinała”. Ale mnie to wcale nie zadowala! „No dobra, ale dlaczego? Jak ten schab obcinasz, to przy obsmażaniu sok z niego wypływa i jest bardziej suchy, niż gdyby go usmażyć w całości”. Niby przyznała mi rację, ale ucięła: „Słuchaj, Babcia obcinała, ja obcinałam, ty sobie rób, jak chcesz…, ale też powinnaś obciąć”. Poprosiłam więc, żeby zadzwoniła do wujka, najmłodszego brata Babci. Wujek stwierdził, że on się do kuchni nie miesza, on tylko degustuje. Odesłał nas do cioci z Zamościa: „Ciociu, dlaczego Babcia ten schab obcinała?” A ciotka, która cudownie po kresowemu zaciąga, mówi: „Aj, dziecko, bo ona, jak wrócili z Sybiru, to miała jedną jedyną znalezioną po Niemcach żeliwną brytfankę. Za małą na cały schab”. Okazało się, że Mama przez wiele lat obcinała schaby tylko dlatego, że Babcia obcinała, bo jej się nie mieściły do garnka! Oto siła rodzinnej tradycji. Wytropienie tej historii było dla mnie iskrą uruchamiającą pomysł na książkę, którą właśnie czytasz – relacjonowała Joanna Brodzik.