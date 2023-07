Schronisko Azorek w Obornikach. Zwierzęta potrzebują nie tylko miłości ale i dobrych warunków

Schronisko dla bezdomnych zwierząt "Azorek" w Obornikach, działa już ponad 25 lat. Pod jego dachem pojawia się ponad kilkaset zwierząt rocznie. Obecnie schronisko przyjmuje zwierzęta z 14 gmin:

Zwierzęta, które trafią do schroniska to psy bezpańskie, odebrane podczas interwencji lub na tak zwane przechowanie.

-Ten okres, to czas, kiedy przychodzi do nas wiele psów, ale przede wszystkim to czas urlopów i odpoczynku, niestety nie ma w tym miejsca na adopcję. Obecnie mamy zero zainteresowania adopcjami. Nie spływają do nas w tej chwili żadne ankiety przedadopcyjne online- informuje Iwona Jindra Kierownik Schroniska dla bezdomnych zwierząt "Azorek" w Obornikach.