Sekretarz stanu USA: Koronawirus pochodzi z chińskiego laboratorium.

W swoim wywiadzie Pompeo podkreślił także, że nie jest to pierwszy raz, gdy brak standardów bezpieczeństwa w chińskich laboratoriach doprowadził do wybuchu epidemii. Stwierdził także, że nie ustalono, czy wirus został wypuszczony celowo, czy przez przypadek. Nie sprecyzował także, kiedy takie informacje miały być podane do wiadomości opinii publicznej. Do tej pory nie przedstawiono żadnych dowodów na podparcie teorii, że koronawirus jest produktem bioinżynierii.