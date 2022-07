Sezon na jagody w Wielkopolsce rozpoczęty! Ile zapłacimy w Poznaniu za litr?

Jagody występują w każdym nadleśnictwie na siedliskach borowych. Można je zbierać we wszystkich miejscach, do których nie obowiązuje zakaz wstępu. Najczęściej występuje ona na obrzeżach lasu, torfowiskach czy polanach, tworząc rozległe połacie. Pierwsze owoce pojawiają się już w połowie czerwca i czasem utrzymują aż do końca września.

Owoce należy zrywać ręcznie, bez użycia jakichkolwiek narzędzi czy urządzeń, ponieważ niszczą i uszkadzają one rośliny. Co więcej, przed zjedzeniem należy pamiętać też, by dokładnie je umyć, w innym przypadku brudne mogą być źródłem choroby pasożytniczej – bąblowicy.