Sezon na kleszcze w pełni. Jakie zagrożenia niosą kleszcze?

Sezon na kleszcze w pełni. Jakie zagrożenia niosą ze sobą te małe stworzenia?

Kleszcze to pajęczaki z podgromady roztoczy. Są nosicielami wielu groźnych chorób, dlatego też odgrywają dużą rolę w medycynie i weterynarii.

Wraz z przyjściem wiosny, nadeszła fala kleszczy. Zagrożenia jakie niosą ze sobą te małe pajęczaki, potrafią być tragiczne w skutkach. Mamy dla Was kilka rad jak zapobiegać i na co zwracać uwagę, jeśli zauważycie kleszcza u swojej pociechy lub zwierzaka.

Co robić, kiedy mamy kleszcza?

Jeśli zauważymy kleszcza na ciele, należy go bezzwłocznie wyjąć. Im krótszy czas w skórze, tym mniejsze ryzyko zainfekowania chorobami. Jeśli nie czujemy się na siłach możemy udać się do najbliższej Izby lub Pomocy Doraźnej.

By wyciągnąć kleszcza wystarczy pęseta lub polecana przez lekarzy pętelka na kleszcza. Pamiętajmy jednak, by niczym nie polewać go, ani nie smarować. Wówczas możemy wywołać wymioty kleszcza, które w efekcie zwiększają ryzyko zainfekowania.