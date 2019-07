Sezon na pielgrzymki ruszył! Nie lubisz tłoku na Jasnej Górze? Idź do tych sanktuariów

TOP 10 najbardziej WKURZAJĄCYCH rzeczy na kąpielisku

Jezioro, dmuchany materac, plaża i wysoka temperatura. Widzicie to już oczami wyobraźni? Przygotujcie się jednak na to, że wymarzony relaks może się zamienić w... koszmar! Zobaczcie jakie są najbardziej wkurzające zachowania na kąpieliskach. Też wyprowadzają Was z równowagi?