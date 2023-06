Sezonowe skarby natury: Sprawdź, jakie warzywa i owoce są najtańsze w czerwcu! Czerwiec to czas, gdy możemy cieszyć się prawdziwym bogactwem sezonowych warzyw i owoców. Obfitość smaków i kolorów zachęca do eksperymentowania w kuchni, a korzystanie z sezonowych produktów to nie tylko przyjemność dla podniebienia, ale także sposób na oszczędności. Zobaczmy, jakie warzywa i owoce są najtańsze w czerwcu i jak możemy je wykorzystać w naszej codziennej diecie. Wejdź w galerię zdjęć i sprawdź, jakie warzywa i owoce kupować w czerwcu, by zyskać na zdrowiu a zaoszczędzić w wydatkach!

Czerwiec to czas pełen smaków i kolorów na naszych talerzach. Cieszmy się tym, co najlepsze, co oferuje nam natura, i korzystajmy z tych sezonowych skarbów do tworzenia zdrowych i smacznych posiłków.

Truskawki: królowe czerwca

Czerwiec to przede wszystkim sezon na truskawki. Właśnie w tym miesiącu możemy cieszyć się nimi w pełni, delektując się ich soczystym smakiem. Truskawki to nie tylko doskonały dodatek do deserów, ale także świetny składnik sałatek i koktajli.

Warzywa liściaste: świeżość i zdrowie

W czerwcu na straganach królują również warzywa liściaste. Sałata, szpinak, jarmuż, czy botwina to tylko niektóre z nich. Są nie tylko niskokaloryczne, ale także bogate w witaminy i minerały. Doskonale sprawdzą się w lekkich sałatkach, zupach, a nawet jako dodatek do smoothie.

Warzywa kapustne: smak i substancja

Czerwiec to także czas na warzywa kapustne. Kapusta nowalijka, kalarepa, czy brokuły to świetne źródło błonnika i witaminy C. Można je jeść na surowo, dodać do zup, a nawet przyrządzić na parze jako zdrowy dodatek do obiadu.

Warzywa korzeniowe i cebulowe: podstawa każdej kuchni

W czerwcu na straganach znajdziemy także wiele warzyw korzeniowych i cebulowych. Młode ziemniaki, cebula, czosnek, czy pory to podstawa wielu potraw. Są uniwersalne i łatwe do przygotowania, a ich smak doskonale komponuje się z innymi sezonowymi warzywami i owocami.

Korzystając z sezonowych warzyw i owoców, wspieramy lokalnych producentów, dbamy o naszą planetę (redukując potrzebę transportu spożywczych produktów na duże odległości), a także dostarczamy naszemu organizmowi różnorodności składników odżywczych, których potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania. Pamiętajmy, że korzystanie z sezonowych warzyw i owoców to nie tylko kwestia oszczędności. To także sposób na wsparcie lokalnej gospodarki. - WEJDŹ W GALERIĘ ZDJĘĆ I SPRAWDŹ, JAKIE WARZYWA I OWOCE NAJLEPIEJ KUPOWAĆ W CZERWCU!

