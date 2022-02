Silna wichura w Poznaniu i Wielkopolsce: Zrywa dachy i powala drzewa. Nie żyje jedna osoba [ZDJĘCIA]

Silna wichura w Wielkopolsce i Poznaniu

Zgłoszenia głównie dotyczą połamanych gałęzi, które leżą na drodze i powalonych drzew. IMGW prognozuje, że do godz. 17 w Poznaniu będzie wiać silny wiatr o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach nawet do 120 km/h. Przewidywane są lokalne burze. Prawdopodobieństwo wynosi aż 90 proc.

Do godz. 8 rano mieliśmy 990 zgłoszeń z Wielkopolski, które są wynikiem silnej wichury. Głównie zerwane dachy domów, powalone drzewa, konary na drodze. Nie ma osób poszkodowanych

– informuje nas dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej.