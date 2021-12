Skandaliczne warunki przetrzymywania karpi w Poznaniu. Viva! złożyła zawiadomienie do prokuratury

Viva! złożyła zawiadomienie do prokuratury

Aktywiści, w reakcji na warunki przetrzymywania ryb, złożyli zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Wyrok Sądu Najwyższego z 13 grudnia 2016 r. wskazuje, że niedopuszczalne jest pakowanie żywych karpi do worków foliowych bez wody. Karp jest zwierzęciem wodnym i tylko w tym środowisku ma zapewnione właściwe warunki.

Przepisy dotyczące sprzedaży karpi

W Polsce panuje bezwzględny zakaz uśmiercania ryb w obecności dzieci. Jeśli więc dochodzi do takiej sprzedaży, pracownicy powinni mieć specjalnie wydzielone do tego miejsce tak, by całkowicie odizolować osoby postronne od tego widoku.