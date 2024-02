Składki ZUS w 2024 roku wyższe niż przed rokiem. Przedsiębiorcy z Poznania zaniepokojeni. "Państwo jest drapieżne" Karol Pomeranek

Dla jednoosobowych firm wzrost składek to duże obciążenie. pixabay.com

O ponad 180 złotych w 2024 roku wzrośnie wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w porównaniu z rokiem ubiegłym. Co na to poznańscy przedsiębiorcy? - Państwo jest "drapieżne" w stosunku do drobnych przedsiębiorców, obojętnie jaka partia jest aktualnie przy władzy - usłyszeliśmy od zaniepokojonych poznaniaków.