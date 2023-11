Sklepy w Polsce nikną w oczach. Najszybciej ubywa pasmanterii, księgarni i… sklepów monopolowych

Spada liczba sklepów w Polsce. Które zamykają się najczęściej?

Rokrocznie publikowane przez GUS dane wskazują, że rok do roku liczba sklepów w Polsce spadła o 1,6 proc., co oznacza spadek o 5100 sklepów do ok. 326 tys. Największy spadek zanotowano w grupie sklepów specjalistycznych. Najwięcej sklepów ubyło w kilku kategoriach:

pozostałe sklepy - spadek o 7,6 tys. sklepów do 5,2 proc.

- spadek o 7,6 tys. sklepów do 5,2 proc. wyroby odzieżowe - spadek o 2,5 tys. sklepów do 7,1 proc.

- spadek o 2,5 tys. sklepów do 7,1 proc. wyroby włókiennicze - spadek o 0,6 tys. sklepów do 14,4 proc.

- spadek o 0,6 tys. sklepów do 14,4 proc. meble, sprzęt oświetleniowy - spadek o 0,5 tys. sklepów do 7,1 proc.

- spadek o 0,5 tys. sklepów do 7,1 proc. księgarnie i artykuły piśmiennicze - spadek o 0,5 tys. sklepów do 10 proc.

W całym ubiegłym roku przybyło przede wszystkim supermarketów i hipermarketów. W porównaniu z rokiem poprzednim to wzrost o 7,4 proc. Przybywa przede wszystkim sklepów spożywczych. Jest ich więcej o 10 proc., co oznacza wzrost o 6,5 tys. Przybywa także sklepów w kategorii pojazdy mechaniczne. To wzrost o 1,7 tys. sklepów i 7,7 proc.