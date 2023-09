Śladami "Jeżycjady". Małgorzata Musierowicz zainaugurowała nową grę miejską!

Mieszkańcy Jeżyc mają szansę spotkać członków najsłynniejszej poznańskiej rodziny. Wykreowanych przez Małgorzatę Musierowicz Borejków, bohaterów kultowej "Jeżycjady", oglądać można na muralu, który od niedawna zdobi kamienicę przy ul. Słowackiego.

Koncepcja artystyczna muralu, przedstawiającego nie tylko Borejków, ale i doskonale znaną poznaniakom kamienicę przy ul. Roosevelta 5, bazuje stylistycznie na ilustracjach, stworzonych przez Małgorzatę Musierowicz, zaadaptowanych na potrzeby miejskiej sztuki wielkoformatowej. Autorem projektu jest Radosław Barek, który wykonał go wspólnie z MUR·ALL Studio. Prace trwały ok. 3 tygodnie i wzięło w nich udział ok. 10 artystów.

Artyści w trakcie tworzenia i projektowania muralu współpracowali z autorką "Jeżycjady" - Małgorzatą Musierowicz.