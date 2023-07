Słonecznik, symbol lata w rozkwicie. Pole słoneczników podczas zachodu słońca w Wielkopolsce. Przepis na chleb z nasionami słonecznika

Słonecznik, symbol lata w rozkwicie. Pole słoneczników podczas zachodu słońca w Wielkopolsce zachwycają

Podczas wykonywania zdjęć na polach uprawnych, nie tylko polach słoneczników, ważne jest zachowanie kultury osobistej. Łamanie i niszczenie upraw to ogromne straty dla rolników.

-Wiemy, że rolnicy nie bardzo przepadają za nami, kiedy odwiedzamy ich pola. Wynika to z tego, że duża część fotografów nie dba o uprawy. Depczą, łamią, niszczą, nic dziwnego, że coraz częściej można spotkać się z nieprzyjemnymi sytuacjami na polu- mówiła jedna z Wielkopolskich fotografek ślubnych.

Kwitnące słoneczniki to symbol trwającego, gorącego lata. Pojawienie się ich na polach sugeruje równoległe pojawienie się miłośników fotografii, którzy wyjątkowo upodobali sobie sesje zdjęciowe w tych energetycznych kwiatach.

Właściwości słoneczników

Słoneczniki to nie tylko kwiaty do fotografowania, to przede wszystkim bogate źródło witamin i składników odżywczych.