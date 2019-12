Do słownika angielskiego trafiło słowo "the Poznań" i wcale nie oznacza miasta. W Cambridge Dictionary zostało przetłumaczone jako "celebracja po zdobytej bramce". Wszystko dzięki kibicom Lecha Poznań.

Taniec kibiców Lecha Poznań trafił do Anglii dzięki występom Lecha Poznań w Lidze Europy w sezonie 2010/11. Podczas tamtych pamiętnych meczów z Manchesterem City wspomnianą celebrację podchwycili angielscy kibice. Na Wyspach dostała ona nazwę "the Poznań" i tak się rozpowszechniła, że trafiła nawet do Glasgow, gdzie można spotkać tan charakterystyczny sposób kibicowania na stadionie Celticu.Teraz "the Poznań" możemy znaleźć w największym angielskim słowniku Cambridge Dictionary. Ta nazwa ma następującą definicję: "celebracja gola polegająca na odwróceniu się plecami do boiska i trzymając się razem za ramiona, skakanie w górę i w dół".[g]14609905;0[/g][g]14602457;0[/g]