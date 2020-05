Słynne matki i ich piękne córki: one są jak dwie krople wody. Niezwykłe podobieństwa

Praca do 44. roku życia, a emerytura od 52? Tego chcą Polacy

Praca tylko do 44. roku życia? Takie wnioski płyną z badania, jakie przeprowadziła agencja Ipsos w związku z sytuacją na rynku pracy. Polacy swoją zdolność do pracy ocenili maksymalnie do wspomnianej granicy, co jest najgorszym wynikiem w Europie. Badanie przeprowadzono w 28 pańs...