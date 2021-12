Słynny w Poznaniu "Gargamel" został ujęty. Charakterystyczne auto w rękach policji

Do zatrzymania przez dzielnicowych z Nowego Miasta doszło we wtorek na na skrzyżowaniu ul. Milczańska/Brneńska. Kierowca samochodu Renault Megane na oczach funkcjonariuszy popełnił kilka wykroczeń drogowych - wyprzedził kolumnę pojazdów bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, następnie przejechał na czerwonym świetle i nieprawidłowo zmienił pas ruch.

- Policjanci widząc to, natychmiast zareagowali i zatrzymali kierowcę do kontroli podczas której okazało się, że popełnił on kolejne wykroczenia. Jechał bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, pojazdem niedopuszczonym do ruchu oraz bez wymaganego, obowiązkowego wyposażenia samochodu