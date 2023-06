Śmierć Doroty z Nowego Targu. Kobiety wyszły na ulice. Strajk kobiet też na placu Wolności w Poznaniu

Strajk kobiet w Poznaniu

W środę, 14 czerwca - w związku ze śmiercią ciężarnej Doroty z Nowego Targu - kobiety wyszły na ulice. Strajki odbywają się w co najmniej 40 polskich miastach, w tym także w stolicy Wielkopolski.

I dodają: - Tam gdzie nie ma legalnej aborcji, tam kobiety umierają w szpitalach, bo personel medyczny zamiast ratować nasze życie i zdrowie czeka aż wojewódzki konsultant przyjdzie do pracy i łaskawie zezwoli na zabieg. Żeby potem można było na kogoś zrzucić.

Śmierć ciężarnej Doroty w szpitalu w Nowym Targu

24 maja 33-letnia Dorota zmarła w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu na skutek wstrząsu septycznego. Kobieta trafiła do lecznicy będąc w 20. tygodniu ciąży. Zdaniem rodziny zmarłej, 33-latka została przyjęta do szpitala, gdzie lekarze rozpoznali bezwodzie, a mimo to nie wywołali poronienia.