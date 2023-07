Śmierć na drogach Wielkopolski podczas wakacji. Policyjna mapa ukazuje skalę tych tragicznych zdarzeń. Gdzie były wypadki? [FOTO] Marcin Maliński

Od początku wakacji na wielkopolskich drogach doszło już do 10 śmiertelnych wypadków, które pociągnęły za sobą w sumie 11 ofiar. Ponadto, jeszcze 3 osoby poniosły śmierć w wyniku wypadków, do których doszło jeszcze przed wakacjami. Skalę oraz częstotliwość tych tragicznych zdarzeń prezentuje na bieżąco aktualizowana policyjna mapa. Ku przestrodze publikujemy zdjęcia i opisy wypadków z Wielkopolski oraz przyłączamy się do apelu policji – na drogach bądźmy odpowiedzialni i zachowajmy szczególną ostrożność!